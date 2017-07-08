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Путин отметил роль Турции в улучшении ситуации в Сирии

Политика
8 июля, 11:18 UTC+3

Президент РФ на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва высоко ценит позицию Анкары по переговорному процессу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что в сирийском урегулировании и в борьбе с террористами в этой стране есть серьезное продвижение, в том числе, благодаря усилиям руководства Турции.

На встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Группы двадцати российский лидер заявил, что "за последнее время очень многое сделано и для полноформатного развития двусторонних отношений и в решении ряда проблем, которые представляют для нас интерес". "В значительной степени благодаря Вашей позиции, господин президент, удалось существенно к лучшему изменить ситуацию в Сирии: и террористическим формированиям удар значительный нанесен за это время, и урегулирование продвинулось серьезным образом", - обратился Путин к Эрдогану.

"Мы высоко ценим вашу позицию и позицию всех ваших коллег, наших партнеров по переговорному процессу", - заключил президент РФ.

Путин предложил поговорить на встрече по всему комплексу российско-турецких отношений.

Пример Москвы и Анкары

В свою очередь президент Турции высказал мнение, что совместные усилия Москвы и Анкары "являются четким примером для народов региона и для стран всего мирового сообщества". "Ожидания действительно очень высокие", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что очень большой вклад вносится в развитие двусторонних отношений России и Турции.

Президент Турции выразил уверенность, что их встреча с Путиным на саммите "двадцатки" имеет очень большое значение. "Лично от себя и от своего народа я хочу поблагодарить Вас за ту роль, которую Вы проявили (в сирийском урегулировании)", - обратился Эрдоган к Путину.

Встреча на "российской территории" в Гамбурге

Двусторонняя встреча проходила в помещении выставочного центра, закрепленного за российской делегацией. Российский президент прибыл заранее и около 15 минут ожидал своего турецкого коллегу.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, главы Минэнерго и Минэкономразвития - Александр Новак и Максим Орешкин. В составе турецкой делегации на встрече - вице-премьер Мехмет Шимшек, глава МИД Мевлют Чавушоглу, ряд министров и других высокопоставленных чиновников, в том числе глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.

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Темы
Кризис в Сирии Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
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