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Путин и Эрдоган пока не наметили график дальнейших контактов

Политика
8 июля, 12:17 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил интенсивность общения между представителями России и Турции

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Договоренности о следующей встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после переговоров двух лидеров.

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, намечены ли дальнейшие контакты Путина и Эрдогана. "Но общение достаточно интенсивное (между представителями РФ и Турции)", - добавил он.

Песков рассказал, что на встрече 8 июля президенты сверили часы по реализации проектов "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", а также отдельно обсудили проблематику сирийского урегулирования.

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Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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