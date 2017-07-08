Путин и Эрдоган пока не наметили график дальнейших контактов

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Договоренности о следующей встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после переговоров двух лидеров.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, намечены ли дальнейшие контакты Путина и Эрдогана. "Но общение достаточно интенсивное (между представителями РФ и Турции)", - добавил он.
Песков рассказал, что на встрече 8 июля президенты сверили часы по реализации проектов "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", а также отдельно обсудили проблематику сирийского урегулирования.