Путин вечером на G20 побеседовал "на ногах" с лидерами ряда стран и генсеком ООН

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером во время торжественного концерта и официального обеда для глав делегаций стран-участниц саммита Группы двадцати в Гамбурге встретился "на ногах" с лидерами ряда стран.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, Путин кратко пообщался с премьер-министром Нидерландов, главой правительства Италии, премьером Норвегии и премьером Вьетнама.

Кроме того, среди собеседников российского лидера были глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек ООН Антониу Гуттереш и президент Франции Эмманюэль Макрон. "Достаточно активные контакты осуществлялись в течение вечера", - заключил Песков.