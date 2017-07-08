Путин вечером на G20 побеседовал "на ногах" с лидерами ряда стран и генсеком ООН

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером во время торжественного концерта и официального обеда для глав делегаций стран-участниц саммита Группы двадцати в Гамбурге встретился "на ногах" с лидерами ряда стран.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, Путин кратко пообщался с премьер-министром Нидерландов, главой правительства Италии, премьером Норвегии и премьером Вьетнама.
Кроме того, среди собеседников российского лидера были глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генсек ООН Антониу Гуттереш и президент Франции Эмманюэль Макрон. "Достаточно активные контакты осуществлялись в течение вечера", - заключил Песков.