Силуанов: G20 предлагает эффективнее регулировать вопросы мигрантов

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Двадцатка" обсуждает возможность заключения соглашений между странами для регулирования вопросов, связанных с мигрантами. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Важно разделять беженцев и мигрантов. Говорится о необходимости различать тех от других, а также заключать соглашения между странами, чтобы это процесс был под контролем "двадцатки", - сказал министр.

Силуанов также отметил, что обсуждались и вопросы создания необходимых социально-экономических условий на Африканском континенте и в тех регионах, которые генерируют потоки беженцев. "Вопрос мигрантов и беженцев сам по себе будет решаться (в этом случае), - считает он. - Эффективнее вложиться в создание рабочих мест на африканском континенте, чем содержать мигрантов в европейских странах".