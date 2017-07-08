Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20

Политика
8 июля, 18:49 UTC+3

Президент России провел пресс-конференцию по итогам двухдневного саммита лидеров "Группы двадцати"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита лидеров G20. Большая часть вопросов была посвящена отношениям РФ и США. Особенно журналистов интересовали подробности первых переговоров российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.

Путина спрашивали также о ситуации в Сирии и на Украине, российской внешней политике и экономике.

Главные заявления президента России в рамках пресс-конференции - в материале ТАСС.

Об отношениях с США

  • Владимир Путин считает возможным хотя бы частично восстановить отношения с США. К такому выводу он пришел по итогам встречи с Дональдом Трампом.
  • Что касается самого Трампа, то, по словам Путина, его американский коллега - "конкретный абсолютно". Президент РФ также добавил, что реальный Трамп очень сильно отличается от "телевизионного".
  • Российский президент сообщил, что Трамп во время встречи с ним задал много вопросов, посвященных якобы вмешательству РФ в выборы в США. По мнению Путина, его коллега был удовлетворен полученными ответами.
  • Путин вновь подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США.
  • Президент России также сообщил, что в ходе беседы Трамп интересовался подробностями взаимоотношений РФ с предыдущей администрацией во главе с Бараком Обамой.

О ситуации в Сирии

  • Путин отметил, что позиция США по вопросу сирийского урегулирования стала более прагматичной.
  • Договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии президент России назвал прорывом.
  • Как заявил российский лидер, прекращение боевых действий - уже хороший результат. Он отметил, что теперь нужно договориться, в частности, о конкретных границах этих зон.
  • Он также подчеркнул, что самое главное - обеспечение территориальной целостности Сирии.

О ситуации на Украине

  • Президент заявил о заинтересованности России в скорейшем урегулировании ситуации на Украине и развитии отношений с этой страной.
  • Российский лидер уверен, что интересы народов РФ и Украины совпадают.
  • Он также обратил внимание на то, что обе страны заинтересованы в сотрудничестве для развития своих экономик. При этом он отметил, что украинские политики считают, что этим можно пренебречь. "У них остался только один товар, которым они успешно торгуют, - это русофобия", - заявил Путин.

О внешней политике

  • Отвечая на вопрос о предстоящих выборах в ФРГ, Путин заверил, что Россия не собирается вмешиваться в этот процесс. "Я же вам сказал, мы и в США не вмешивались, зачем еще и здесь нам создавать проблемы", - сказал российский президент.
  • Путин прокомментировал также и курдскую проблему, отметив, что она является "большой и многогранной". По словам президента, Россия находится в контакте с многими курдскими формированиями. "С точки зрения боевого обеспечения их деятельности, здесь, пожалуй, наши американские коллеги гораздо впереди нас", - добавил Путин.
  • Президент России заявил, что в ходе саммита ни с кем не обсуждал вопрос о ситуации вокруг Катара.

Об экономике

  • Президент уверен, что экономика РФ вышла из рецессии.
  • По словам Путина, план экономического развития должен основываться на версии российского правительства, но также включать элементы и других проектов.
  • По мнению президента, кабмин проделал очень большую работу по подготовке плана развития экономики РФ.
  • Что касается мировой экономической ситуации, то Путин отметил движение к росту, добавив, что неблагоприятных тенденций уже почти не наблюдается.
  • При этом он отметил, что по-прежнему есть факторы, которые не способствуют экономическому развитию. Такими негативными аспектами он назвал "нелегитимные ограничения". "Мы выступаем за снятие всяких ограничений, за свободу торговли, за то, чтобы работать в рамках Всемирной торговой организации", - заявил российский лидер.
  • Путин прокомментировал также и идею поставки газа в Европу из США. По его словам, себестоимость такой доставки намного выше, чем доставка из России. "Я оцениваю это (заявление Трампа о намерении США нарушить "энергетическую монополию" в Европе - прим. ТАСС) в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идет на пользу. Мы за открытый рынок, за здоровую конкуренцию", - сказал также президент.

О саммите G20

  • Российский президент считает чрезвычайно важными и имеющими практическое отражение вопросы, которые рассматриваются на G20.
  • По его словам, участники саммита договорились об определении принципов устойчивости экономики.
  • Также на саммите "двадцатки" обсуждалась тема отмывания денег.
  • Среди важных тем Путин отметил борьбу с терроризмом и отслеживание денежных потоков для предотвращения финансирования террора.
  • Как заявил президент, внимания заслуживает также и вопрос климатических изменений.
  • Владимир Путин упомянул и развитие цифровой экономики. По его словам, Россия предложила выработать общие правила в этой сфере.
  • Совместное заявление лидеров G20 по проблемам терроризма, как сообщил Путин, было согласовано без принципиальных противоречий.
  • В целом, по словам президента, саммит G20 "полезный" и "сыграет свою роль в стабилизации мировой экономики".
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
Страны
США Сирия Россия Украина Германия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20
2
Путин: российская экономика совершенно очевидно вышла из рецессии
3
Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи
4
Путин считает, что есть шанс на восстановление отношений с США
5
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
6
Путин о Навальном: не интересно вести диалог, если цель критики - привлечь к себе внимание
7
Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ на призывы "вернуть Крым": Крым есть и будет всегда частью РФ
Темы дня
Реклама