"Полезный саммит": Путин подвел итоги встречи лидеров G20

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита лидеров G20. Большая часть вопросов была посвящена отношениям РФ и США. Особенно журналистов интересовали подробности первых переговоров российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.

Путина спрашивали также о ситуации в Сирии и на Украине, российской внешней политике и экономике.

Главные заявления президента России в рамках пресс-конференции - в материале ТАСС.

Об отношениях с США

Владимир Путин считает возможным хотя бы частично восстановить отношения с США. К такому выводу он пришел по итогам встречи с Дональдом Трампом.

Что касается самого Трампа, то, по словам Путина, его американский коллега - "конкретный абсолютно". Президент РФ также добавил, что реальный Трамп очень сильно отличается от "телевизионного".

Российский президент сообщил, что Трамп во время встречи с ним задал много вопросов, посвященных якобы вмешательству РФ в выборы в США. По мнению Путина, его коллега был удовлетворен полученными ответами.

Путин вновь подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Президент России также сообщил, что в ходе беседы Трамп интересовался подробностями взаимоотношений РФ с предыдущей администрацией во главе с Бараком Обамой.

О ситуации в Сирии

Путин отметил, что позиция США по вопросу сирийского урегулирования стала более прагматичной.

Договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии президент России назвал прорывом.

Как заявил российский лидер, прекращение боевых действий - уже хороший результат. Он отметил, что теперь нужно договориться, в частности, о конкретных границах этих зон.

Он также подчеркнул, что самое главное - обеспечение территориальной целостности Сирии.

О ситуации на Украине

Президент заявил о заинтересованности России в скорейшем урегулировании ситуации на Украине и развитии отношений с этой страной.

Российский лидер уверен, что интересы народов РФ и Украины совпадают.

Он также обратил внимание на то, что обе страны заинтересованы в сотрудничестве для развития своих экономик. При этом он отметил, что украинские политики считают, что этим можно пренебречь. "У них остался только один товар, которым они успешно торгуют, - это русофобия", - заявил Путин.

О внешней политике

Отвечая на вопрос о предстоящих выборах в ФРГ, Путин заверил, что Россия не собирается вмешиваться в этот процесс. "Я же вам сказал, мы и в США не вмешивались, зачем еще и здесь нам создавать проблемы", - сказал российский президент.

Путин прокомментировал также и курдскую проблему, отметив, что она является "большой и многогранной". По словам президента, Россия находится в контакте с многими курдскими формированиями. "С точки зрения боевого обеспечения их деятельности, здесь, пожалуй, наши американские коллеги гораздо впереди нас", - добавил Путин.

Президент России заявил, что в ходе саммита ни с кем не обсуждал вопрос о ситуации вокруг Катара.

Об экономике

Президент уверен, что экономика РФ вышла из рецессии.

По словам Путина, план экономического развития должен основываться на версии российского правительства, но также включать элементы и других проектов.

По мнению президента, кабмин проделал очень большую работу по подготовке плана развития экономики РФ.

Что касается мировой экономической ситуации, то Путин отметил движение к росту, добавив, что неблагоприятных тенденций уже почти не наблюдается.

При этом он отметил, что по-прежнему есть факторы, которые не способствуют экономическому развитию. Такими негативными аспектами он назвал "нелегитимные ограничения". "Мы выступаем за снятие всяких ограничений, за свободу торговли, за то, чтобы работать в рамках Всемирной торговой организации", - заявил российский лидер.

Путин прокомментировал также и идею поставки газа в Европу из США. По его словам, себестоимость такой доставки намного выше, чем доставка из России. "Я оцениваю это (заявление Трампа о намерении США нарушить "энергетическую монополию" в Европе - прим. ТАСС) в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идет на пользу. Мы за открытый рынок, за здоровую конкуренцию", - сказал также президент.

О саммите G20

Российский президент считает чрезвычайно важными и имеющими практическое отражение вопросы, которые рассматриваются на G20.

По его словам, участники саммита договорились об определении принципов устойчивости экономики.

Также на саммите "двадцатки" обсуждалась тема отмывания денег.

Среди важных тем Путин отметил борьбу с терроризмом и отслеживание денежных потоков для предотвращения финансирования террора.

Как заявил президент, внимания заслуживает также и вопрос климатических изменений.

Владимир Путин упомянул и развитие цифровой экономики. По его словам, Россия предложила выработать общие правила в этой сфере.

Совместное заявление лидеров G20 по проблемам терроризма, как сообщил Путин, было согласовано без принципиальных противоречий.

В целом, по словам президента, саммит G20 "полезный" и "сыграет свою роль в стабилизации мировой экономики".