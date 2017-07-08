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Путин заверил партнеров по G20, что РФ не вмешивалась в выборы в США

Политика
8 июля, 16:05 дата обновления: 8 июля, 16:19 UTC+3

Президент РФ "указал партнерам по "двадцатке" на отсутствие реальных доказательств" вмешательства, сообщила шерпа в G20 Светлана Лукаш

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии саммита Группы двадцати в Гамбурге, заверил лидеров других стран, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Об этом на своей англоязычной страничке в Twitter сообщила российский шерпа в G20 Светлана Лукаш, принимающая участие в заседании.

"Президент Путин высказался по вопросам цифровой экономики на саммите G20, упомянул о теме якобы российского вмешательства в выборы США на переговорах с президентом [этой страны Дональдом] Трампом. Президент Путин указал партнерам по "двадцатке" на отсутствие реальных доказательств этого [вмешательства] и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США", - говорится в сообщениях Лукаш.

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На встрече с российским лидером в пятницу Трамп несколько раз поднимал тему приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы США. Как рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, присутствовавший на этой встрече, Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что российское руководство не вмешивалось в эти выборы. "И он эти заявления принимает", - сказал Лавров.

Сессия, посвященная цифровой экономике - четвертое и заключительное рабочее мероприятие саммита Группы двадцати в Гамбурге. Как ожидается, по его итогам президент даст пресс-конференцию.

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Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа Разногласия РФ и США в киберпространстве
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