Путин заверил партнеров по G20, что РФ не вмешивалась в выборы в США

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии саммита Группы двадцати в Гамбурге, заверил лидеров других стран, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Об этом на своей англоязычной страничке в Twitter сообщила российский шерпа в G20 Светлана Лукаш, принимающая участие в заседании.

"Президент Путин высказался по вопросам цифровой экономики на саммите G20, упомянул о теме якобы российского вмешательства в выборы США на переговорах с президентом [этой страны Дональдом] Трампом. Президент Путин указал партнерам по "двадцатке" на отсутствие реальных доказательств этого [вмешательства] и подтвердил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США", - говорится в сообщениях Лукаш.

1/1 Pres Putin speaks on digital economy at #G20 summit, points at talks with Pres Trump on Russia's seeming interference in the US election — Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 июля 2017 г.

2/2 Pres Putin points to #G20 partners on absense of real evidence of that & confirms that Russia had never interfered in US elections — Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 июля 2017 г.

На встрече с российским лидером в пятницу Трамп несколько раз поднимал тему приписываемого России вмешательства в предвыборные политические процессы США. Как рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, присутствовавший на этой встрече, Трамп сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что российское руководство не вмешивалось в эти выборы. "И он эти заявления принимает", - сказал Лавров.

Сессия, посвященная цифровой экономике - четвертое и заключительное рабочее мероприятие саммита Группы двадцати в Гамбурге. Как ожидается, по его итогам президент даст пресс-конференцию.