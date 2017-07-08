ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что есть шанс на восстановление отношений с США. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20. "Я очень на это [восстановление отношений Москвы и Вашингтона] надеюсь, мне кажется, что определенные предпосылки для этого созданы", - заявил он.

По словам президента, его американский коллега Дональд Трамп "телевизионный" отличается от реального, отношения с ним помогут восстановить связи с США.

"Что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены", - сказал российский лидер журналистам. "Не знаю, как это прозвучит, но скажу так, как я это вижу: Трамп "телевизионный" очень сильно отличается от реального человека", - добавил Путин, пояснив, что президент США - "конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы, либо на возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы".

"Мне кажется, что если так мы будем строить отношения, как шла наша беседа вчера, то есть все основания полагать, что мы сможем хотя бы частично восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен", - заключил Путин.

Вмешательство в выборы

Президент также отметил, что Трамп на их встрече в пятницу несколько раз поднимал вопрос о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США. По словам российского лидера, Трамп принял к сведению доводы о том, что такого вмешательства не было и, вероятно, согласился с ними.

"Он [Трамп] задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить - ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился, но, на самом деле, как он к этому отнесся - спросите у него", - сказал президент РФ журналистам. Он также заявил, что, по его мнению, президент США был удовлетворен его ответами.

Путин также отметил, что рабочая группа РФ и США по информбезопасности позволит избежать спекуляций на тему вмешательств в чужие дела. Он напомнил, что на встрече с Трампом стороны договорились о создании такой рабочей группы. "Мы полагаем, что если нам удастся выстроить эту работу, а у меня нет оснований в этом сомневаться, то тогда и не будет никаких спекуляций больше на эту тему [вмешательства в дела других стран]", - подчеркнул Путин.

Путин назвал важной его договоренность с Трампом о том, что "ситуации неопределенности, особенно в будущем, не должно быть в этих сферах". Президент РФ отметил, что он упомянул об этом и на последней сессии "двадцатки" (она была посвящена цифровой тематике - прим. ТАСС), так как это имеет отношение к киберпространству, интернету и т.д. "Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств - прежде всего речь идет в данном случае о России и Соединенных Штатах", - рассказал российский лидер.

"Мы полагаем, что если нам удастся выстроить эту работу, а у меня нет оснований в этом сомневаться, то тогда и не будет никаких спекуляций больше на эту тему", - заключил Путин.

Сирийский кризис

Президент также заявил, что позиция Вашингтона по ситуации в вопросе сирийского урегулирования стала более прагматичной. По его словам, договоренности по зоне деэскалации в Сирии стали прорывом, в том числе благодаря работе с Трампом.

"По поводу Сирии, мы практически со всеми моими собеседниками обсуждали этот вопрос, - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС. - Поменялась или нет позиция США? Мне кажется, что она стала более прагматичной".

"Вчерашняя договоренность по южной зоне деэскалации - это, вы знаете, кто бы как ни реагировал, могу сказать, что это один из прорывов, который нам удалось сделать, кстати говоря, в ходе работы с президентом Трампом", - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это реальный результат совместной работы, в том числе с США, - подчеркнул Путин. - К этой работе была подключена и Иордания, и некоторые другие страны региона. Мы провели консультации с Израилем и будем ещё проводить в ближайшее время".

"То, что прекращены активные боевые действия, то, чем мы сейчас занимаемся, - это уже хороший результат, - сказал он, - отвечая на вопрос ТАСС. - Теперь нам нужно договориться о том, каковы будут конкретные границы этих зон, кто будет обеспечивать безопасность в этих зонах".

"Эта кропотливая, на первый взгляд даже нудная, но чрезвычайно нужная работа", - добавил президент РФ.

По словам главы российского государства, зоны деэскалации в Сирии должны стать прообразом территорий, которые будут сотрудничать между собой и с официальным Дамаском.

"Самое главное - обеспечить в конечном итоге территориальную целостность Сирии, чтобы эти зоны деэскалации были прообразом таких территорий, которые смогли бы и между собой сотрудничать, и с официальным Дамаском", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 сообщил, что Россия, США и Иордания договорились о создании в Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации. Она будет включать в себя три самых южных региона страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду.

Кризис на Украине

Путин заявил, что РФ заинтересована в скорейшем налаживании ситуации на Украине и развитии отношений с этой страной."Мы заинтересованы в том, чтобы эта ситуация [кризис на Украине] закончилась как можно быстрее", - заявил он.

Президент напомнил, что обсуждал с Трампом вопросы украинского урегулирования. По словам российского лидера, они договорились о назначении специального представителя Белого дома, который будет заниматься этой проблемой на постоянной основе в контакте со всеми заинтересованными сторонами.

Путин выразил уверенность, что интересы народов РФ и Украины совпадают. "Интересы России и Украины и интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убежден, совпадают. Наши интересы полностью совпадают, - заявил он. - Не совпадают только, может быть, интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых политических кругов сегодняшней Украины".

Президент добавил, что обе страны заинтересованы в сотрудничестве и кооперации для развития своих экономик. Однако политики на Украине считают возможным этим пренебречь, и "у них остался только один товар, которым они успешно торгуют, - это русофобия", считает Путин.

"И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств, - добавил он. - Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения на какой бы то ни было почве России и Украины".

"Сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром, но я думаю, что это когда-нибудь закончится", - подчеркнул глава государства.

Курдская проблема

По словам президента, Россия находится в контакте с рядом представителей курдов, но по военной помощи им США далеко впереди.

"Что касается курдской проблемы, это в целом очень большая и многогранная проблема, мы в контакте со многими курдскими формированиями и не делаем из этого секрет. Но с точки зрения боевого обеспечения их деятельности, здесь, пожалуй, наши американские коллеги гораздо впереди нас", - сказал Путин.