Путин о Навальном: не интересно вести диалог, если цель критики - привлечь к себе внимание

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что не интересно вести диалог с теми, чьи критические замечания имеют целью привлечь к себе внимание. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к оппозиционеру Алексею Навальному.

"Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня даже критического характера. Но если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это не интересно для диалога", - сказал Путин.