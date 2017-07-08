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Путин: Россия не намерена вмешиваться в выборы в ФРГ

Политика
8 июля, 17:38 UTC+3 ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Президент РФ призвал проанализировать европейскую и немецкую прессу, которая, по его словам, "постоянно занимается вмешательством в наши внутренние дела"

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Россия не намерена вмешиваться в выборы в ФРГ, заверил президент РФ Владимир Путин.

"Я же вам сказал, мы и в США не вмешивались, зачем еще и здесь нам создавать проблемы, - сказал Путин журналистам. - У нас добрые отношения с Федеративной Республикой, это самый крупный наш торгово-экономический партнер в страновом измерении в Европе, один из ведущих наших торговых партнеров в мире".

Глава государства напомнил, что у России и Германии на повестке дня крупные совместные проекты, такие как "Северный поток-2". "Вокруг него много всяких небылиц, споров и даже противодействия, но это совершенно очевидно - это в интересах экономики Европы, в интересах экономики Германии, которая отказывается от атомной энергетики, - пояснил свою позицию президент. - Еще не хватало вмешиваться во внутриполитический процесс".

Глава государства призвал проанализировать европейскую и немецкую прессу, которая, по его словам, "постоянно занимается вмешательством в наши внутренние дела". "Поскольку мы чувствуем себя уверенно, нас это не беспокоит", - заключил глава государства.

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