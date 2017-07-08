Путин поздравил Баттулгу с избранием на пост президента Монголии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил в субботу Халтмаагийна Баттулгу с избранием на пост президента Монголии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул традиционно дружественный, добрососедский характер отношений между Россией и Монголией, а также выразил заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях в интересах народов двух стран.

Кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Баттулга победил во втором туре выборов главы Монголии, состоявшихся 7 июля. По итогам подсчета 99,94% голосов кандидат от ДП набрал 610 541 голос - 50,6%. Его оппонент - Миеэгомбын Энхболд - заручился поддержкой 496 840 человек, или 41,2%.