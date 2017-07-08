Вице-спикер Думы предостерег от возведения новой "берлинской стены" по отношению к РФ

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МИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблеи (ПА) вице-спикер Госдумы Петр Толстой предостерег европейских парламентариев от возведения новой "берлинской стены" по отношению к РФ и призвал их прислушиваться к аргументам представителей РФ.
"Хочу предостеречь уважаемых коллег - избранников народов европейских стран от строительства новой берлинской стены по отношению к России. Отказ слышать аргументы одного из участников, мне кажется, не пойдет на пользу ассамблее", - подчеркнул Толстой, выступая в субботу на общей дискуссии на пленарном заседании ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ.
Он процитировал слова представителя одной из делегаций о том, что "они не будут слушать российскую делегацию ради 160 млн граждан России". "Граждане России давно уже не дети, они прекрасно понимают свои интересы, интересы своей страны и не нуждаются в уроках от кого бы то ни было, а интересы эти будут и дальше отстаивать", - сказал вице-спикер.