Путин после окончания саммита G20 кратко пообщался с Меркель и Макроном

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по окончании итоговой пресс-конференции после саммита Группы двадцати кратко пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Глава российского государства встретился с хозяйкой саммита в кулуарах форума после пресс-конференции. Путин поблагодарил Меркель за организацию мероприятия и попрощался с ней.

Здесь же российский президент встретил французского коллегу Эмманюэля Макрона. С ним он также обменялся несколькими фразами и попрощался.

Пресс-конференция стала заключительным мероприятием в рабочем графике Путина в Гамбурге.