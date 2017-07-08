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Путин после окончания саммита G20 кратко пообщался с Меркель и Макроном

Политика
8 июля, 18:05 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Президент РФ поблагодарил канцлера Германии за организацию мероприятия

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по окончании итоговой пресс-конференции после саммита Группы двадцати кратко пообщался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Глава российского государства встретился с хозяйкой саммита в кулуарах форума после пресс-конференции. Путин поблагодарил Меркель за организацию мероприятия и попрощался с ней.

Здесь же российский президент встретил французского коллегу Эмманюэля Макрона. С ним он также обменялся несколькими фразами и попрощался.

Пресс-конференция стала заключительным мероприятием в рабочем графике Путина в Гамбурге.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
Страны
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