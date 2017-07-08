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Шерпа РФ: сложности согласования заявления G20 по терроризму касались формулировок

Политика
8 июля, 19:22 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

По словам Светланы Лукаш, "США пересматривают свои подходы к участию в международных организациях и международному сотрудничеству в целом"

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Сложности при согласовании заявления "двадцатки" по терроризму были связаны с уточнением американской администрацией своих подходов к международному сотрудничеству. Такое пояснение дала ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш.

"Да, (сложности) были", - сказала она. "США сейчас пересматривают свои подходы к участию в международных организациях и международному сотрудничеству в целом", - пояснила она. "Процесс анализа еще не завершен, поэтому было сложно согласовать формулировки, которые должны быть общими для всех стран "двадцатки", - добавила шерпа.

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Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что принципиальных противоречий при согласовании совместного заявление по проблемам терроризма не было. "Принципиальных возражений ни у кого не было", - сказал президент

"Может быть, вопрос каких-то формулировок, но мне ничего об этом (разногласиях) неизвестно", - добавил он, посоветовав прояснить этот вопрос у шерпы РФ в "двадцатке". "Знаю, что текст согласован. Во всяком на уровне глав делегаций никаких сложностей или трений у нас не возникло", - сообщил президент.

Заявление лидеров G20 о приверженности усилиям по противодействию терроризму было принято в пятницу, 7 июля, по итогам специальной сессии на полях саммита.

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