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Горбачев сравнил встречу Путина с Трампом со своими переговорами с Рейганом

Политика
8 июля, 23:21 UTC+3 РИМ РИМ 8, июля. /ТАСС

Бывший президент СССР назвал рукопожатие президентов России и США позитивным сигналом

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РИМ, 8 июля. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев сравнил встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшуюся в Гамбурге на саммите "двадцатки", со своей встречей с экс-президентом США Рональдом Рейганом. Об этом политик рассказал в беседе с итальянским публицистом, общественным деятелем Джульетто Кьезой, бывшим корреспондентом газет L'Unita и La Stampa в России. Интервью размещено в блоге Кьезы на информационном портале Globalist.

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"Я вспоминаю, что, когда мы начали диалог о разоружении с Рональдом Рейганом, спустя несколько дней после первых контактов мне доложили, что американские военные корабли вошли в Черное море и приближаются к территориальным водам Советского Союза. Меня спросили: "Что делать?". Я сразу понял, что это провокация: кто-то в Пентагоне не хотел этого диалога", - вспомнил Горбачев.

Бывший президент СССР считает, что пожатие рук между Путиным и Трампом - позитивный сигнал. "Нельзя упустить эту возможность. Будет непросто, но эта встреча очень важная, она может стать отправной точкой для достижения результатов, которые сегодня кажутся недостижимыми", - сказал Горбачев.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
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Трамп, Дональд Горбачев, Михаил Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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