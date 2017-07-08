Эксперт: Трамп и Путин на встрече отстаивали свои позиции, сохранив окно для компромиссов

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин во время встречи, состоявшейся на саммите "двадцатки" в Гамбурге, отстаивали интересы своих стран, однако стремились при этом оставить открытым окно для достижения возможных компромиссов в дальнейшем. Такое мнение высказал в опубликованном в субботу интервью газете The New York Times генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Это важно, что они [Путин и Трамп] наконец-то встретились, потому что, если посмотреть на историю взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой, эти отношения всегда в большой степени зависели от личных контактов лидеров двух стран", - отметил эксперт. По его мнению, оба президента во время встречи "отстаивали свои позиции, однако также пытались сохранить возможности для компромиссов в будущем".

Специалист указал, что в России реакция на встречу Путина и Трампа "в целом положительная, так как люди беспокоятся по поводу того, к чему может привести конфронтация" между двумя странами.

При этом Кортунов отмечает, что Москва до сих пор "не знает, насколько Трамп будет способен" реализовать хоть какую-то часть потенциальных договоренностей между США и Россией. Причиной таких опасений эксперт назвал тот факт, что общий настрой в Вашингтоне в отношении РФ "по-прежнему негативен". В Вашингтоне будут смотреть "с подозрением на все, о чем он [Трамп] договорится" с Москвой, сказал Кортунов.

Состоявшиеся в пятницу на саммите G20 в Гамбурге переговоры Путина и Трампа продолжались свыше двух часов вместо запланированного получаса. Американский президент в субботу утром, отвечая на вопросы СМИ, назвал встречу грандиозной. Российский лидер, выступая в тот же день на саммите на итоговой пресс-конференции, выразил надежду на восстановление нормального уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, заявив, что, по его мнению, для этого созданы определенные предпосылки.