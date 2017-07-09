РФ передала ООН данные Минобороны о проведенном КНДР ракетном испытании

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ООН, 9 июля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия предоставила ООН радиолокационные данные, подтверждающие, что запущенная КНДР 4 июля баллистическая ракета имела среднюю дальность полета и не была межконтинентальной, как утверждают Пхеньян и США. Письмо с краткой справкой Минобороны РФ, сопровожденной схематическим изображением полета ракеты, было направлено в субботу в секретариат ООН и Совет Безопасности всемирной организации.
"4 июля 2017 года радиолокационной станцией типа "Воронеж", размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса "Хвасон" Корейской Народной Демократической Республики с ракетного полигона Тончандон (100 км северо-западнее Пхеньяна). Полетное время ракеты составило около 14 минут, максимальная высота полета - 535 км, дальность полета - 510 км. Баллистическая ракета упала в акватории Японского моря", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.
Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Однако, по данным Минобороны РФ, ее технико-технические характеристики соответствовали ракете средней дальности.
Разногласия в оценках типа ракеты, запущенной КНДР, прозвучали 5 июля на экстренном заседании Совета Безопасности ООН. Позиция российской стороны, озвученная заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым, вызвала негодование у постпреда США Никки Хейли, которая заявила о готовности предоставить данные американской разведки, подтверждающие, что КНДР на самом деле запустила межконтинентальную баллистическую ракету.