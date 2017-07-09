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Россия выступает за пересмотр мандата представителя ОБСЕ по свободе СМИ

Политика
9 июля, 9:59 дата обновления: 9 июля, 10:15 UTC+3 МИНСК МИНСК 9, июля. /ТАСС

Член российской делегации в ПА ОБСЕ Николай Журавлев призвал коллег "ответственно подойти к выбору нового представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ"

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МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Российская Федерация считает необходимым пересмотреть мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с учетом нынешней ситуации в регионе. Об этом заявил в воскресенье член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ), член Совета Федерации Николай Журавлев.

"Поскольку на первый план выходят вопросы по обеспечению полноценной свободы СМИ, мы считаем, что мандат представителя ОБСЕ нуждается в пересмотре и должен быть приведен в соответствие с нынешними реалиями", - отметил российский сенатор.

Журавлев также призвал коллег по ПА ОБСЕ "ответственно подойти к выбору нового представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ".

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Сенатор также сказал, что ряд государств - членов ОБСЕ принимает ограничительные меры в отношении деятельности российских средств массовой информации, нарушая тем самым основополагающие принципы свободы слова.

"Объектами санкционных мер становятся именно российские СМИ, а представители высших эшелонов власти некоторых стран даже не пытаются скрыть такой дискриминационный подход", - отметил российский парламентарий.

По его словам, в странах Балтии зафиксированы "неоднократные случаи депортации и запрета на въезд российских журналистов, закрываются медиапредставительства, создаются административные барьеры для эффективной работы", встречаются национальные инициативы "по ужесточению регулирования интернета с явной антироссийской направленностью". "Примером может служить законодательная инициатива Верховной рады Украины, направленная не дерусификацию информационного пространства", - сказал член российской делегации. При этом, подчеркнул он, "преступления против журналистов остаются безнаказанными".

Журавлев отметил, что в России обеспокоены попытками "фрагментировать информационное пространство в регионе ОБСЕ". "Под предлогом защиты национальных интересов в некоторых странах пренебрегают основополагающими принципами свободы прессы, ограничивают журналистов, нетерпимо воспринимают альтернативные позиции", - сказал российский сенатор. Он подчеркнул, что "Россия была и остается на позициях максимальной открытости". "Мы стараемся придерживаться правового баланса свободы слова и ответственности за достоверность фактов", - заявил представитель делегации РФ в ПА ОБСЕ.

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