Российская делегация в ПА ОБСЕ проголосовала против минской декларации в целом

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Делегация Российской Федерации в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) проголосовала против принятия минской декларации по итогам завершившейся в воскресенье 26-й сессии ПА ОБСЕ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Россия в связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, возражает против принятия минской декларации в целом", - отметил Толстой.

Толстой заявил, что делегация России отказалась голосовать по двум резолюциям ассамблеи. "Мы не будем голосовать за формулировки резолюции "О восстановлении суверенитета территориальной целостности Украины" и резолюции о "Положении в Восточной Европе", - отметил Толстой.

"Мы категорически не согласны со становящимися уже неприличными формулировками про аннексии Крыма, а также тоном некоторых пунктов и параграфов, которые являются для нас категорически неприемлемыми", - сказал глава делегации РФ. В остальном, заявил Толстой, "мы очень благодарны коллегам за совместную работу". "Все остальные пункты Российская Федерация поддерживает и готова по ним совместно работать", - отметил глава делегации РФ в ПА ОБСЕ.

ПА ОБСЕ на заседании в воскресенье, в частности, приняла резолюцию о "Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация.