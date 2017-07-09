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Эксперты считают "субботники" сторонников Навального устаревшим форматом

Политика
9 июля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

При этом политтехнолог Алексей Ситников отметил, что "власть достаточно умело подхватывает многие вещи, которые оказываются эффективными"

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Эксперты считают, что акции в виде "субботников", которые провели сторонники оппозиционера Алексея Навального, являются устаревшими технологиями привлечения внимания общества.

В субботу, 8 июля, в ряде городов России прошли акции сторонников Навального, которые назывались "субботники".

"На мероприятия Навального приходит все меньше и меньше народу... есть такая поговорка - "гора родила мышь". Даже электорат и слой, желающий перемен, в инструментах и личности Навального уже разочаровался", - сказал ТАСС в воскресенье политолог, политтехнолог Алексей Ситников.

"Наборы действий и риторика (Навального - прим. ТАСС) уже не удовлетворяют требованиям времени", - добавил собеседник агентства.

По его словам, формы, которые используют сторонники Навального, "устарели", вместе с тем "власть достаточно умело подхватывает многие вещи, которые оказываются эффективными".

В свою очередь, руководитель "Центра социальных технологий" Андрей Богданов на своей странице в сети Facebook заявил, что Навальный пытается "занять поляну коммунистов". По его словам, проведение субботников доказывает, что "Навальный так и не придумал ничего своего эффективного".

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