Путин прибыл с двухдневной поездкой в Екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье вечером прибыл с двухдневной поездкой в Екатеринбург, где примет участие в открытие выставки "Иннопром-2017".
Как сообщили в пресс-служба Кремля, главной темой выставки в этом году будет "Умное производство". "В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран, - говорится в сообщении. - 95 государств направили на "Иннопром-2017" свои торгово-промышленные делегации. Страной - партнером выставки в этом году выступает Япония, компании которой широко представлены в экспозиции".
В воскресенье глава государства проведет также неформальную встречу с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. "Будет неформальный ужин (Путина и Мори) в Екатеринбурге", - сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее агентство Kyodo сообщило, что бывший премьер-министр Японии, глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Ёсиро Мори намерен во время встречи с Владимиром Путиным обсудить территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на южных Курильских островах.
Во время рабочей поездки глава государства также посетит спортивный комплекс "Дацюк-арена". Он построен на средства президентского гранта, полученного за победу местной команды "Неоплан" в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 году, и бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. В этом современном хоккейном центре общей площадью 6 тыс. квадратных метров обучаются 600 юных спортсменов.