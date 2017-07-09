Путин обсудит отношения Москвы и Токио за ужином с бывшим премьером Японии Мори

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился в воскресенье вечером с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори, с которым за неформальным ужином обсудит перспективы развития отношений двух стран.

Приветствуя японского гостя, Путин обращался к нему на "ты". Он также вспомнил про день рождения Мори.

"Я хочу, чтобы ты знал, что мы об этом помним", - сказал президент, добавив, что привез экс-главе японского правительства подарок.

Мори, которому 14 июля исполнится 80 лет, грустно пошутил, что этот визит может оказаться его "самым последним" приездом в Россию. Путин ответил, что не хочет об этом слышать, и пригласил гостя на ужин.

"У нас будет возможность поговорить по российско-японским отношениям", - сказал президент.

Мори и Россия

Мори стал премьером Японии в 2000 году. На этом посту он проводил линию на широкое развитие связей с Россией. В 2000-2001 годах он шесть раз встречался с Путиным. Последняя их встреча в те годы прошла в марте 2001 года в Иркутске и завершилась подписанием заявления Путина и Мори о продолжении переговоров по проблеме мирного договора.

Хотя Мори ушел в отставку в 2001 году, он играет активную роль в политической жизни Японии. В частности, до 2007 года он был сопредседателем российско-японского "Совета мудрецов".

Мори неоднократно посещал Москву, в том числе в статусе спецпредставителя японского премьера, а также для участия в международных форумах. В декабре 2016 года он встречался с Путиным во время официального визита российского лидера в Японию.

Указом президента РФ в 2004 году Мори был награжден российским орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-японского международного сотрудничества.