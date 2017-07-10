Главы МИД России и Южной Осетии обсудят внешнеполитическое взаимодействие

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник в Москве обсудит с главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым развитие отношений между двумя странами и укрепление внешнеполитического взаимодействия для обеспечения безопасности в Закавказье.

"10 июля главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут переговоры, в ходе которых состоится обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Южной Осетии, - сообщили ранее в МИД РФ. - Особое внимание будет уделено совершенствованию и укреплению внешнеполитического взаимодействия на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье".

Новый старый курс

Медоев в первый раз в качестве министра иностранных дел посетит Россию с рабочим визитом, но опыт работы с Москвой у него значительный. С 2002 года он представлял республику в столице РФ, а после ее признания Россией в 2008 году был назначен послом Южной Осетии и занимал этот пост до 2015 года. После победы на президентских выборах 9 апреля Анатолия Бибилова последовало назначение нового правительства, в котором Медоев занял пост министра иностранных дел.

Внешняя политика нового президента Южной Осетии сохраняет преемственность курса его предшественника Леонида Тибилова. Республика намерена и далее развивать отношения с Россией и добиваться своего признания Грузией и другими странами мира.

До того, как занять президентское кресло, Бибилов выступал за более активное сближение с Россией и высказывался за вступление республики в состав РФ. По договоренности с Тибиловым был намечен референдум по присоединению Южной Осетии к России, однако затем он был отложен до завершения выборов. После победы Бибилов срок проведения референдума назначать не стал: как указывал он уже после избрания, необходимо провести консультации с российским руководством и прийти к взаимоприемлемому решению по этому вопросу.

Бибилов в то же время выражал намерение добиваться дальнейшего развития интеграции с Россией на основе Договора о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, в том числе в области взаимодействия различных ведомств двух стран и полного объединения Вооруженных сил Южной Осетии с российской армией.

Безопасность

Ключевой областью сотрудничества РФ и Южной Осетии остается безопасность. "Признав независимость Южной Осетии в 2008 году, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего югоосетинского народа, - отметили в российском МИД. - Сохраняющаяся сложная региональная обстановка обуславливает особую актуальность сотрудничества в сфере безопасности".

На территории Южной Осетии расположена российская военная база. Саперы вооруженных сил РФ осуществляют разминирование пограничных с Грузией территорий.

Грузия, однако, по-прежнему отказывается признавать независимость Южной Осетии, как и Абхазии, а также принять на себя обязательства о неприменении силы. Тбилиси продолжает развивать сотрудничество с НАТО, в том числе проводит на своей территории учения стран Альянса, и в Москве уже неоднократно высказывали опасения относительно того, с какой целью предпринимаются подобные действия.

Данные проблемы регулярно обсуждаются на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье с участием России, Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Несмотря на отдельные успехи (в марте 2016 года, например, удалось договориться о возобновлении работы Механизма по реагированию и предотвращению инцидентов между Абхазией и Грузией), добиться согласия Тбилиси по ключевым вопросам - признание республик, делимитация границ с ними, отказ от применения силы - пока не удается.

Инвестпрограмма и газ

Главный элемент экономического сотрудничества - инвестиционная программа, в соответствии с которой Россия выделяет средства на восстановление республики. Следует ли направлять их первую очередь на развитие социальной сферы или экономики республики - традиционный предмет обсуждения между различными политическими силами Южной Осетии. Однако эти противоречия остаются внутри страны и не отражаются на взаимодействии с Москвой и отношении жителей Южной Осетии к России.

Новым направлением сотрудничества на ближайшие несколько лет станет проект по газификации республики, который намерен осуществить "Газпром". Соответствующие договоренности были достигнуты 6 июля на встрече президента республики Анатолия Бибилова и председателя правления российской корпорации Алексея Миллера в Москве. Объем финансирования со стороны "Газпрома" составит около 2,5 млрд рублей.