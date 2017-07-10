ЕР приостановила членство первого вице-премьера Калмыкии, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА,10 июля. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" (ЕР) в Калмыкии приостановило членство первого заместителя председателя правительства республики Петра Ланцанова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании местного отделения. Членство Петра Ланцанова, а также Эрдни Кектышева (заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии, также подозреваемого в махинациях - прим. ТАСС) приостановлено до выяснения всех обстоятельств", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Калмыкии арестован, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив своими должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам республиканского Министерства сельского хозяйства принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии".

Часть этих денежных средств в последующем была похищена, другая - использована не по назначению. По ходатайству следователя обоим чиновникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.