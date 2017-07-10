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Пресс-конференция глав МИД РФ и Южной Осетии. Видеотрансляция

Политика
10 июля, 14:08 UTC+3

Дмитрий Медоев находится в России с первым рабочим визитом в качестве министра иностранных дел

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Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Трансляция Ruptly

В Москве проходит встреча глав МИД РФ и Южной Осетии Сергея Лаврова и Дмитрия Медоева.

Среди главных тем переговоров - развитие отношений между двумя странами и укрепление внешнеполитического взаимодействия для обеспечения безопасности в Закавказье.

Медоев посещает Россию с рабочим визитом в качестве министра иностранных дел в первый раз. С 2002 года он представлял республику в Москве, а после ее признания Россией в 2008 году был назначен послом Южной Осетии и занимал этот пост до 2015 года. После победы на президентских выборах 9 апреля Анатолия Бибилова последовало назначение нового правительства, в котором Медоев занял пост главы МИД.

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