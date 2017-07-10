МИД РФ призывает страны-члены Совета Европы не допустить "перелива" кризиса из ПАСЕ

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия призывает страны-члены Совета Европы (СЕ) не допустить распространения кризиса из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на другие органы СЕ. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД России.
"Россия призывает всех ответственных членов правительств и парламентов, политические партии, гражданское общество стран-членов Совета Европы не допустить "перелива" кризиса из Ассамблеи в другие органы Совета Европы", - заявили в министерстве.