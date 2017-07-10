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Шерпа РФ: Москва осталась довольна итогами саммита G20

Политика
10 июля, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Светлана Лукаш сообщила, что российская сторона удовлетворена итогами, закрепленными в коммюнике по итогам саммита в Гамбурге

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия считает успешным проведение саммита Группы двадцати в Гамбурге и довольна его итогами. Об этом сообщила представитель президента РФ в "двадцатке" Светлана Лукаш на брифинге по итогам состоявшегося 7-8 июля форума.

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"Для России саммит в Гамбурге был достаточно успешным. Мы очень высоко оценили уровень подготовки, с которым канцлер [ФРГ Ангела] Меркель провела это мероприятие и также довольны итогами, закрепленными в коммюнике в Гамбурге", - сказала Лукаш. Она добавила, что Меркель удалось создать на саммите дружескую атмосферу.

"Ключевыми результатами саммита мы, конечно, считаем договоренности по основным темам Группы двадцати: меры в сфере поддержки экономики, обеспечение устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики. Особенно хотела бы выделить договоренности в сфере содействия торговли и глобализации", - сказала российский шерпа, отметив, что это произошло в условиях, когда во многих странах появляется все больше сомнений в необходимости поддержки глобальных тенденций.

"Группа двадцати всегда работала для того, чтобы доказать необходимость открытых рынков, свободной торговли; и нам в Гамбурге удалось договориться снова противостоять принятию протекционистских мер, содействовать взаимной выгодной для всех глобальной торговой системе, основанной на правилах", - заключила Лукаш.

Она назвала также важным обсуждение на саммите "двадцатки" вопросов финансового регулирования, миграции, борьбы с терроризмом, развития цифровой экономики, обеспечения занятости и противодействия коррупции, а также энергетики и климата.

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