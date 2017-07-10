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Россия и Южная Осетия подготовят несколько секторальных соглашений

Политика
10 июля, 14:28 дата обновления: 10 июля, 14:46 UTC+3

Они будут заключены в рамках Договора о союзничестве

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Южная Осетия подготовят еще несколько секторальных соглашений в рамках Договора о союзничестве.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

"Мы провели обзор актуальных вопросов наших двусторонних отношений, - сообщил глава российского дипведомства. - Обсудили ход реализации тех договоренностей, которые были сформулированы главами наших государств на их встрече в мае в Сочи".

Министры обсудили дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы, исходя из того, что основные направления этой масштабной работы определены Договором о союзничестве и интеграции между РФ и Южной Осетией от 18 марта 2015 года. "Этим договором предусмотрена подгонка целого ряда секторальных соглашений, многие из них уже вступили в силу, целый ряд вступит в ближайшее время, - информировал Лавров. - Вскоре будет подписано еще несколько соглашений, которые предусмотрены уже упомянутым базовым договором. У нас буквально в ближайшие недели, месяцы на выходе целый ряд дополнительных компонентов, укрепляющих договорную базу".

По его словам, речь идет о соглашениях в правоохранительной, социальной, образовательной сферах. "Не будем забывать, что, помимо соглашений на государственном уровне, есть еще и целый ряд соглашений на уровне российских регионов, более 10 российских субъектов РФ установили договорные отношения с Республикой Южная Осетия, и этот процесс продолжается, и мы его всячески поддерживаем", - добавил министр.

Он также отметил, что Россия дорожит "традиционно сердечными" отношениями с Южной Осетией, поступательно развивает сотрудничество в экономической, культурной и гуманитарной областях. Глава российского дипведомства напомнил, что давно знаком с Медоевым. "Длительный период вы возглавляли посольство Южной Осетии в РФ, - указал Лавров. - Рассчитываем, что ваш опыт, в том числе в международных контактах, позволит успешно продвигать те задачи, которые связаны с дальнейшим укреплением государства Южная Осетия, развитием ее внешних связей с учетом тех наработок, которые были достигнуты в период вашего пребывания в России".

"Очень дорожим нашими традиционно сердечными отношениями, - подчеркнул глава МИД РФ. - Мы поступательно наращиваем наше взаимодействие, выстраиваем надежную, прочную правовую базу, развиваем гуманитарные и культурные связи..., экономические и инвестиционное проекты, а также сотрудничаем на многих международных площадках".

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