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Песков: у России не было и нет военнослужащих на Украине

Политика
10 июля, 14:43 дата обновления: 10 июля, 15:13 UTC+3

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости вывода российских военных с территории Украины

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российских военных нет на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости вывода российских военных с территории Украины.

Отвечая на вопрос, как относиться к заявлениям задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева о том, что он кадровый российский военный, представитель Кремля предложил "ориентироваться на заявления министерства обороны РФ". По данным российского оборонного ведомства, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Кризис на Украине
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