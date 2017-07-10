Песков: у России не было и нет военнослужащих на Украине

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российских военных нет на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости вывода российских военных с территории Украины.

Отвечая на вопрос, как относиться к заявлениям задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева о том, что он кадровый российский военный, представитель Кремля предложил "ориентироваться на заявления министерства обороны РФ". По данным российского оборонного ведомства, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году.