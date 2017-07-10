Песков: у России не было и нет военнослужащих на Украине

Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"Экономика и бизнес 10 июля, 15:22
Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал УимблдонаСпорт 10 июля, 15:18
Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску РосприроднадзораСибирь 10 июля, 15:14
Глава МВД Германии сравнил радикальных демонстрантов на G20 с исламистамиМеждународная панорама 10 июля, 15:12
Наставник "Фенербахче" Обрадович признан лучшим тренером прошлого сезона ЕвролигиСпорт 10 июля, 15:08
Мантуров предложил использовать роботов в труднодоступных районах РоссииВ стране 10 июля, 15:04
В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младшийПолитика 10 июля, 15:02
Экс-глава Карелии Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл"Транспорт 10 июля, 14:58
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лицЭкономика и бизнес 10 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российских военных нет на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости вывода российских военных с территории Украины.
Отвечая на вопрос, как относиться к заявлениям задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева о том, что он кадровый российский военный, представитель Кремля предложил "ориентироваться на заявления министерства обороны РФ". По данным российского оборонного ведомства, Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году.