Песков: ситуация с группой по кибербезопасности не отразится на доверии Путина к Трампу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ситуация вокруг вопроса о создании российско-американской рабочей группы по кибербезопасности не отразится на доверии президента РФ Владимира Путина к его американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию в Twitter главы Белого дома о том, что такая группа может и не быть создана.

"Никто ничего друг другу не обещал, и не было такой цели. Позитивным является то, что была констатирована (на встрече Путина и Трампа в Гамбурге 7 июля - прим. ТАСС) готовность работать в этом направлении", - сказал представитель Кремля. "А почему она (публикация в Twitter Трампа - прим. ТАСС) должна отразиться на доверии [к нему со стороны президента РФ]? Она не может отразиться", - подчеркнул Песков.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что не верит в возможность создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, перспективы формирования которой он и президент России Владимир Путин обсуждали на встрече в Гамбурге. "Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня [в Сирии] может [произойти] и произошло!" - написал Трамп.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 July 2017

"О возможности создания такой группы действительно шла речь. Будет ли она создана или нет - это покажет время", - отметил Песков. Пресс-секретарь напомнил, что Путин на встрече дал Трампу необходимые заверения и разъяснения того, что "любые утверждения о возможном якобы вмешательстве официальных российских учреждений к кибератакам в ходе предвыборной кампании в США являются чистым вымыслом и не соответствуют действительности". "И в этом контексте как раз и говорилось о том, что наилучшей формой борьбы с кибертерроризмом является взаимодействие", - заключил Песков.

Он еще раз обратил внимание, что Путин и Трамп договорились не непосредственно о формировании соответствующей структуры, а "о том, что будут работать над созданием такой группы".