Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младший

Политика
10 июля, 15:02 дата обновления: 10 июля, 15:08 UTC+3

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле не могут отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кремлю не знакома юрист Наталья Весельницкая, с которой проводил встречу в 2016 году Дональд Трамп-младший, являющийся сыном нынешнего президента США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет, мы не знаем, кто это и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения, будто Весельницкая могла координировать свои действия с российскими властями.

Ранее газета The New York Times опубликовало статью, где утверждалось, что в июне 2016 года Трамп-младший, а также два советника тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа - Джаред Кушнер и Пол Манафорт - провели встречу с юристом, которая, по информации американской стороны, связана с российскими властями. Речь шла о Наталье Весельницкой, среди клиентов которой, как отмечала газета, находятся в том числе лица, связанные с властями РФ, а также ряд российских государственных компаний.

Трамп-младший впоследствии подтвердил изданию, что указанная встреча в нью-йоркском небоскребе Trump Tower действительно имела место. По его словам, это "была короткая ознакомительная встреча", на которой обсуждалась "преимущественно программа усыновления российских детей, которая существовала и была популярна среди американских семей, однако была с тех пор закрыта правительством России". Как заявил сын президента США, его попросил прийти на встречу знакомый, при этом Трампу-младшему не назвали заранее имя человека, с которым ему предстояло беседовать.

Между тем, как сообщили в воскресенье источники the New York Times, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали поделиться на ней неким компроматом на Клинтон, которая участвовала в прошлогодней президентской кампании в США как кандидат от демократов и была главным соперником республиканца Трампа. По данным газеты, деятельность Весельницкой и ее контакты ранее уже привлекали интерес со стороны ФБР. Как отмечало издание, советники Трампа, участвовавшие во встрече, изначально не сообщили о ней властям. Информация об этом стала известна лишь после того, как зять Трампа Джаред Кушнер направил в профильные инстанции запрос о предоставлении ему доступа к секретной информации и в этом запросе указал, что встреча с Весельницкой имела место в прошлом году.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
2
На Керченском мосту началась укладка асфальта
3
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
4
Песков: у России не было и нет военнослужащих на Украине
5
Источник: показ постановки Серебренникова "Нуреев" перенесли по распоряжению Мединского
6
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
7
Банк "Югра". Досье
Темы дня
Реклама