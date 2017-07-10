В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младший

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кремлю не знакома юрист Наталья Весельницкая, с которой проводил встречу в 2016 году Дональд Трамп-младший, являющийся сыном нынешнего президента США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет, мы не знаем, кто это и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения, будто Весельницкая могла координировать свои действия с российскими властями.

Ранее газета The New York Times опубликовало статью, где утверждалось, что в июне 2016 года Трамп-младший, а также два советника тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа - Джаред Кушнер и Пол Манафорт - провели встречу с юристом, которая, по информации американской стороны, связана с российскими властями. Речь шла о Наталье Весельницкой, среди клиентов которой, как отмечала газета, находятся в том числе лица, связанные с властями РФ, а также ряд российских государственных компаний.

Трамп-младший впоследствии подтвердил изданию, что указанная встреча в нью-йоркском небоскребе Trump Tower действительно имела место. По его словам, это "была короткая ознакомительная встреча", на которой обсуждалась "преимущественно программа усыновления российских детей, которая существовала и была популярна среди американских семей, однако была с тех пор закрыта правительством России". Как заявил сын президента США, его попросил прийти на встречу знакомый, при этом Трампу-младшему не назвали заранее имя человека, с которым ему предстояло беседовать.

Между тем, как сообщили в воскресенье источники the New York Times, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали поделиться на ней неким компроматом на Клинтон, которая участвовала в прошлогодней президентской кампании в США как кандидат от демократов и была главным соперником республиканца Трампа. По данным газеты, деятельность Весельницкой и ее контакты ранее уже привлекали интерес со стороны ФБР. Как отмечало издание, советники Трампа, участвовавшие во встрече, изначально не сообщили о ней властям. Информация об этом стала известна лишь после того, как зять Трампа Джаред Кушнер направил в профильные инстанции запрос о предоставлении ему доступа к секретной информации и в этом запросе указал, что встреча с Весельницкой имела место в прошлом году.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.