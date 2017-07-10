Россия и Южная Осетия обеспокоены попытками Грузии вступить в НАТО

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Южная Осетия обеспокоены нестабильностью в Закавказье, которая провоцируется в том числе попытками Грузии вступить в НАТО.
Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Особое внимание мы уделили традиционно тесному внешнеполитическому взаимодействию между нашими странами, - сообщил глава российского дипведомства. - В ситуации, когда в регионе Закавказья, сохраняется нестабильность, в том числе провоцируемая попытками Грузии закрепиться в НАТО, а через это НАТО хочет закрепиться в регионе. В этой ситуации особенно важна слаженность действий России и Южной Осетии и, конечно, наших абхазских союзников".
"Мы будем и дальше работать вместе с целью нейтрализации угроз миру и безопасности в Закавказье, - подчеркнул министр. - Считаем, что важнейшей площадкой для этих усилий были и остаются Женевские дискуссии по Закавказью, в рамках которых мы продвигаем главную задачу - заключение договоренностей о неприменении силы".
Российская сторона также подробно информировала о развития российско-грузинских отношений, в том числе в свете итогов последней встречи статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе, которая состоялась 7 июля в Праге.