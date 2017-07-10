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Песков: планы Украины по вступлению в НАТО касаются РФ косвенно

Политика
10 июля, 14:54 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Москва на протяжении многих лет обеспокоена продвижением военной инфраструктуры НАТО к российским границам

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия обеспокоена планами Украины по вхождению в НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Украины и НАТО - это вопрос, который, наверное, не касается России напрямую, хотя он в достаточно значительной степени касается России косвенно", - сказал он.

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Он напомнил, что "Россия на протяжении многих лет существенно обеспокоена продвижением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам".

Он напомнил, что "Россия на протяжение многих лет существенно обеспокоена продвижением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам". "Потенциально это (вступление Украины в НАТО - прим. ТАСС) может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте", - подчеркнул Песков.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу приступить к дискуссии относительно предоставления его стране плана действия по членству в альянсе. "Украина четко определила свое политическое и безопасное будущее, Рада проголосовала, я подписал закон, где цель - будущее членство в НАТО", - сказал Порошенко на брифинге по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич
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Кризис на Украине Отношения России и НАТО
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