Песков: планы Украины по вступлению в НАТО касаются РФ косвенно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия обеспокоена планами Украины по вхождению в НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Украины и НАТО - это вопрос, который, наверное, не касается России напрямую, хотя он в достаточно значительной степени касается России косвенно", - сказал он.

Он напомнил, что "Россия на протяжении многих лет существенно обеспокоена продвижением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам".

Он напомнил, что "Россия на протяжение многих лет существенно обеспокоена продвижением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам". "Потенциально это (вступление Украины в НАТО - прим. ТАСС) может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте", - подчеркнул Песков.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу приступить к дискуссии относительно предоставления его стране плана действия по членству в альянсе. "Украина четко определила свое политическое и безопасное будущее, Рада проголосовала, я подписал закон, где цель - будущее членство в НАТО", - сказал Порошенко на брифинге по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО.