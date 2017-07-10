Песков: Путин высоко ценит оперативность и эффективность работы Куйвашева

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко ценит оперативность и эффективность работы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сообщил, что в понедельник во время посещения выставки "Иннопром" в Екатеринбурге глава государства продолжил общение с врио руководителем региона, с которым накануне проводилась и отдельная встреча. "Президент в целом достаточно высоко ценит эффективность этого главы региона. Собственно, именно поэтому [Путин] и поделился [с Куйвашевым] материалами по "Прямой линии", зная, насколько эффективно и быстро получается решать насущные проблемы у этого губернатора", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что в Свердловской области уже достаточно активно разбираются в ситуации на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, на которую обратил внимание Путин. "Президент высоко ценит эту оперативность и эффективность", - еще раз заметил Песков.
В воскресенье на встрече с Куйвашевым президент России передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "Прямой линии". Путин, в частности, показал обращение, поступившее от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Как следует из обращения, директор заявил рабочим, что те не получат зарплату, пока к нему лично не обратится президент. Глава государства распорядился выяснить, если это соответствует действительности, "откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям".