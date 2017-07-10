Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Путин высоко ценит оперативность и эффективность работы Куйвашева

Политика
10 июля, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В Свердловской области достаточно активно разбираются в ситуации на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, на которую обратил внимание Путин, подчеркнул пресс-секретарь главы государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко ценит оперативность и эффективность работы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в понедельник во время посещения выставки "Иннопром" в Екатеринбурге глава государства продолжил общение с врио руководителем региона, с которым накануне проводилась и отдельная встреча. "Президент в целом достаточно высоко ценит эффективность этого главы региона. Собственно, именно поэтому [Путин] и поделился [с Куйвашевым] материалами по "Прямой линии", зная, насколько эффективно и быстро получается решать насущные проблемы у этого губернатора", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Свердловской области уже достаточно активно разбираются в ситуации на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, на которую обратил внимание Путин. "Президент высоко ценит эту оперативность и эффективность", - еще раз заметил Песков.

В воскресенье на встрече с Куйвашевым президент России передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "Прямой линии". Путин, в частности, показал обращение, поступившее от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Как следует из обращения, директор заявил рабочим, что те не получат зарплату, пока к нему лично не обратится президент. Глава государства распорядился выяснить, если это соответствует действительности, "откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям".

Смотрите также

СК возбудил еще два дела о невыплате зарплат на заводе в Нижнем Тагиле

На заводе в Нижнем Тагиле начали выплачивать зарплату

Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Куйвашев, Евгений Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
2
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
3
Источник: показ постановки Серебренникова "Нуреев" перенесли по распоряжению Мединского
4
На Керченском мосту началась укладка асфальта
5
В Госдуме подготовлены поправки об отказе от гражданства Украины при получении паспорта РФ
6
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лиц
7
Банк "Югра". Досье
Темы дня
Реклама