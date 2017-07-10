Песков: псевдороссийские угрозы используются Украиной для давления на политиков Европы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, говоря о русофобии на Украине, имел в виду использование псевдороссийских угроз для манипулирования европейскими политиками.

"Что касается русофобии как единственного товара, который сейчас продвигают нынешние киевские власти, о чем говорил президент (России), то имелось в виду нагнетание той самой русофобии и использование псевдороссийской угрозы как основного рычага давления и манипулирования европейскими политиками", - объяснил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20 Путин отметил, что Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве для развития своих экономик. Однако политики на Украине считают возможным этим пренебречь, "у них остался только один товар, которым они успешно торгуют, - это русофобия".