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Песков: псевдороссийские угрозы используются Украиной для давления на политиков Европы

Политика
10 июля, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ, киевские власти занимаются нагнетанием русофобии

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, говоря о русофобии на Украине, имел в виду использование псевдороссийских угроз для манипулирования европейскими политиками.

"Что касается русофобии как единственного товара, который сейчас продвигают нынешние киевские власти, о чем говорил президент (России), то имелось в виду нагнетание той самой русофобии и использование псевдороссийской угрозы как основного рычага давления и манипулирования европейскими политиками", - объяснил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20 Путин отметил, что Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве для развития своих экономик. Однако политики на Украине считают возможным этим пренебречь, "у них остался только один товар, которым они успешно торгуют, - это русофобия".

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Темы
Кризис на Украине Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
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