Ревенко: темы следующих заседаний платформ единороссов определит голосование в соцсетях

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Партийные платформы "Единой России" завели собственные страницы в Facebook и организовали опросы, для того чтобы пользователи интернета сами могли предложить темы для обсуждения на следующих заседаниях платформ. Об этом сообщил в понедельник замсекретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
По его словам, заседания всех четырех партийных платформ - Патриотической, Предпринимательской, Социальной и Либеральной - прошли в обновленном составе, причем по итогам каждого мероприятия "были приняты резолюции с конкретными предложениями в адрес парламента и правительства РФ".
Ревенко также отметил, что практика опроса в соцсетях хорошо зарекомендовала себя во время подготовки к Единому дню предварительного голосования, поскольку темы для дебатов выбирались на основании мнений людей, которые они оставляли в интернете.
"Важно установить обратную связь с людьми посредством современных средств коммуникации, ведь на этих площадках обсуждаются реальные проблемы, которые волнуют жителей страны. В современном мире такой формат работы крайне необходим. Поэтому последующие заседания платформ будут посвящены темам, которые наберут наибольшее количество голосов по итогам опросов в интернете", - цитирует Ревенко пресс-служба партии.
Парламентарий также рассказал, что в региональные отделения партии были направлены рекомендации с просьбой "активизировать работу в соцсетях и по взаимодействию с блогерами".
"Кроме того, мы призываем и депутатов нашей фракции в Госдуме быть активнее в сети: не только выкладывать информацию о себе, но и вести диалог с пользователями, поскольку соцсети - это не только и не столько парламентский интерфейс, сколько канал обратной связи с людьми", - заключил Ревенко.