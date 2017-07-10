ЦИК РФ с 11 июля начнет аккредитацию СМИ для работы на выборах 10 сентября

Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в странуМеждународная панорама 10 июля, 18:19
"У нас нет стратегии, и мы проигрываем": почему не прекращается война в АфганистанеМеждународная панорама 10 июля, 18:15
Порошенко предложил направить более $115 млн на закупку вооруженияМеждународная панорама 10 июля, 18:05
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболеванияОбщество 10 июля, 18:01
Все спокойно: проблемы банка "Югра" не вызвали паники в российских регионахЭкономика и бизнес 10 июля, 17:40
УВЗ планирует получить 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК в 2017 годуЭкономика и бизнес 10 июля, 17:29
Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границуМеждународная панорама 10 июля, 17:22
Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" состоится в 11 разНовости партнеров 10 июля, 17:21
Виноделы Севастополя хотят увеличить площадь виноградников и создать единый брендВ стране 10 июля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центризбирком России 11 июля начнет принимать заявки средств массовой информации на аккредитацию журналистов для работы на избирательных участках в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Заявки принимаются от федеральных СМИ и СМИ, зарегистрированных в двух и более регионах. Прием заявок продлится до 18:00 мск 30 августа", - говорится в релизе.
Аккредитацию могут получить журналисты, работающие в зарегистрированном СМИ по трудовому или гражданско-правовому договору, заключенному не менее чем за два месяца до назначения выборов.
Аккредитация дает право посещать избирательные участки во время голосования и присутствовать при подсчете голосов на выборах и референдумах любого уровня 10 сентября, а также в дни досрочного голосования на этих выборах. Региональные СМИ могут получить соответствующую аккредитацию в избирательной комиссии субъекта.
Поправки, обязывающие журналистов получать аккредитацию для работы на избирательных участках, были внесены в законодательство в 2016 году. Впервые эта норма применялась в единый день голосования 18 сентября, когда проходили выборы в Госдуму. До этого любой журналист мог свободно приходить на избирательный участок, имея при себе редакционное удостоверение.
Этим нередко пользовались организации, осуществляющие наблюдение за выборами, они направляли наблюдателей в качестве журналистов зарегистрированного СМИ.