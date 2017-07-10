ЦИК РФ с 11 июля начнет аккредитацию СМИ для работы на выборах 10 сентября

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центризбирком России 11 июля начнет принимать заявки средств массовой информации на аккредитацию журналистов для работы на избирательных участках в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Заявки принимаются от федеральных СМИ и СМИ, зарегистрированных в двух и более регионах. Прием заявок продлится до 18:00 мск 30 августа", - говорится в релизе.

Аккредитацию могут получить журналисты, работающие в зарегистрированном СМИ по трудовому или гражданско-правовому договору, заключенному не менее чем за два месяца до назначения выборов.

Аккредитация дает право посещать избирательные участки во время голосования и присутствовать при подсчете голосов на выборах и референдумах любого уровня 10 сентября, а также в дни досрочного голосования на этих выборах. Региональные СМИ могут получить соответствующую аккредитацию в избирательной комиссии субъекта.

Поправки, обязывающие журналистов получать аккредитацию для работы на избирательных участках, были внесены в законодательство в 2016 году. Впервые эта норма применялась в единый день голосования 18 сентября, когда проходили выборы в Госдуму. До этого любой журналист мог свободно приходить на избирательный участок, имея при себе редакционное удостоверение.

Этим нередко пользовались организации, осуществляющие наблюдение за выборами, они направляли наблюдателей в качестве журналистов зарегистрированного СМИ.