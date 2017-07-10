Аксенов назвал оскорблением крымчан принятие ПА ОБСЕ резолюции о положении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов расценил как оскорбление крымчан принятие Парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюции "О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация.

"Считаю, что это проявление русофобии и прямое оскорбление крымчан. Никакой правовой основы резолюция не имеет", - написал глава региона в понедельник на своей странице в Facebook.

"Проголосовав за резолюцию, европейские парламентарии откровенно и бессовестно проигнорировали не только права крымчан, но и базовые принципы демократии. Крым - не вещь, которую можно перекладывать с места на место по желанию политиков. Речь идет о судьбах более чем 2 миллионов граждан России", - заявил он.

По мнению Аксенова, последствием принятия подобных документов "может быть только подрыв авторитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ".

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ПА ОБСЕ на заседании в воскресенье приняла проект резолюции "О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины", против которого выступила российская делегация. В проекте документа, который представила украинская сторона, помимо требования предоставить доступ в Крым западным делегациям, говорится, что ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 % имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 % и 95,6 %, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.