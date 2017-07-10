Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Мадуро обсудили нормализацию обстановки в Венесуэле и совместные проекты ТЭК

Политика
10 июля, 21:04 дата обновления: 10 июля, 21:22 UTC+3

Разговор президентов состоялся по инициативе венесуэльской стороны

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества, в том числе проекты в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор глав государств состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

"Лидеры обменялись мнениями по ряду практических вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в частности, обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Мадуро проинформировал президента РФ об усилиях правительства Венесуэлы по нормализации внутриполитической обстановки в стране.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли уже 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.

Смотрите также

Мадуро на фоне массовых протестов в Венесуэле вновь призвал оппозицию к диалогу

Мадуро призвал военных Венесуэлы не допустить срыва выборов в Конституционную ассамблею

Мадуро призвал оппозицию Венесуэлы к диалогу после выхода из тюрьмы одного из ее лидеров

Путин призывает власти и оппозицию Венесуэлы действовать в рамках закона

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Россия Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
3
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
4
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
5
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
7
Дворкович: премия экс-главе "Почты России" Страшнову была начислена по закону
Темы дня
Реклама