Путин и Мадуро обсудили нормализацию обстановки в Венесуэле и совместные проекты ТЭК

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сотрудничества, в том числе проекты в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор глав государств состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

"Лидеры обменялись мнениями по ряду практических вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в частности, обсудили реализацию взаимовыгодных совместных проектов в топливно-энергетическом комплексе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Мадуро проинформировал президента РФ об усилиях правительства Венесуэлы по нормализации внутриполитической обстановки в стране.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли уже 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.