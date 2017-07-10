Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник в МИД РФ: встреча Рябкова и Шэннона запланирована на следующую неделю

Политика
10 июля, 21:11 дата обновления: 10 июля, 21:23 UTC+3

Источник в МИД РФ отметил, что на консультациях будет, в частности, обсуждаться ситуация вокруг российской дипсобственности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шэннон могут встретиться на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам в понедельник источник в МИД РФ.

"Встреча Рябкова и Шэннона запланирована на следующую неделю", - сказал собеседник. При этом он отметил, что на консультациях будет, в частности, обсуждаться ситуация вокруг российской дипсобственности.

Рябков и Шэннон должны были встретиться в Санкт-Петербурге 23 июня, однако после принятого в Вашингтоне решения о расширении антироссийских санкций в Москве заявили об отмене консультаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
3
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
4
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
5
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
7
Дворкович: премия экс-главе "Почты России" Страшнову была начислена по закону
Темы дня
Реклама