МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шэннон могут встретиться на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам в понедельник источник в МИД РФ.

"Встреча Рябкова и Шэннона запланирована на следующую неделю", - сказал собеседник. При этом он отметил, что на консультациях будет, в частности, обсуждаться ситуация вокруг российской дипсобственности.

Рябков и Шэннон должны были встретиться в Санкт-Петербурге 23 июня, однако после принятого в Вашингтоне решения о расширении антироссийских санкций в Москве заявили об отмене консультаций.