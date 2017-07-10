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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шэннон могут встретиться на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам в понедельник источник в МИД РФ.
"Встреча Рябкова и Шэннона запланирована на следующую неделю", - сказал собеседник. При этом он отметил, что на консультациях будет, в частности, обсуждаться ситуация вокруг российской дипсобственности.
Рябков и Шэннон должны были встретиться в Санкт-Петербурге 23 июня, однако после принятого в Вашингтоне решения о расширении антироссийских санкций в Москве заявили об отмене консультаций.