Лавров примет участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ в Мауэрбахе

МАУЭРБАХ /Австрия/, 11 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в неформальной министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в австрийском Мауэрбахе, где привлечет внимание к основным вызовам европейской безопасности, политике НАТО в отношении РФ, а также к необходимости реформы ОБСЕ.

Как отметили в российском дипведомстве, на подобных встречах не принимается документов, их цель - неформальный обмен мнениями на высоком уровне о состоянии дел в зоне ответственности ОБСЕ и обсуждение подготовки очередного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации.

На полях встречи может также состояться ряд кратких двусторонних контактов Лаврова с министрами из других стран.

Угрозы европейской безопасности

В МИД РФ рассчитывают, что в Мауэрбахе будут рассмотрены пути преодоления кризиса евробезопасности и нормализации межгосударственных отношений. "Считаем, что для разрядки необходимо задействовать все имеющиеся инструменты, - подчеркнули в дипведомстве. - Уверены, что для этого может в полной мере быть использована ОБСЕ, которая обладает значительным потенциалом и способна служить площадкой для равноправного диалога и принятия решений по вопросам безопасности".

В министерстве обратили внимание на то, что ситуация в сфере безопасности в Европе осложняется ростом транснациональных угроз, таких как терроризм, наркотики, оргпреступность, а также миграционным кризисом. Эти вопросы будут подниматься на встрече в Австрии. "Необходимо повышать профиль ОБСЕ в борьбе с терроризмом в рамках глобальных усилий ООН, - убеждены в МИД. - Считаем, что эффективная борьба с террором возможна только в рамках широкой интернациональной коалиции на основе норм международного права при уважении равноправия и суверенитета государств, принципа невмешательства во внутренние дела и недопустимости использования террористов в политических целях".

Отдельной темой дискуссий в Мауэрбахе станет "структурированный диалог" по вызовам безопасности, начавшийся в ОБСЕ по инициативе Германии, отметили в МИД. "Россия в нем участвует и надеется, что он внесет вклад в поиск путей деэскалации военно-политической ситуации в Европе и снижения военного противостояния", - указали в дипведомстве.

В Москве убеждены, что успех этой инициативы "целиком зависит от готовности партнеров вести честный разговор, в том числе по военной линии, без взаимных обвинений". "Мы предложили совместно провести оценку угроз и военных доктрин стран ОБСЕ, а также сопоставить на карте Европы реально размещенные военные потенциалы - как в количественном, так и в качественном отношении", - напомнили в министерстве.

Опасный курс НАТО

Российская сторона в ходе дискуссий будет говорить и о взятом Североатлантическим альянсом курсе на сдерживание РФ. "Намерены поднять вопрос об опасном курсе НАТО по военно-политическому сдерживанию России, который проявляется в наращивании военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах, росте интенсивности военных маневров с привлечением стран- партнеров альянса", - заявили в министерстве.

В Москве обращают внимание на то, что большинство учений "имеет антироссийскую направленность и носит провокационный характер".

Исправление "перекосов"

Российская сторона также намерена привлечь внимание участников дискуссии к "перекосам в работе самой ОБСЕ, ее тематической и географической несбалансированности". "Россия продолжает выступать за реформу Организации, которая должна включать разработку Устава ОБСЕ, наведение порядка в работе ее миссий и институтов, деятельности БДИПЧ по наблюдению за выборами, участии НПО в мероприятиях ОБСЕ, а также во внебюджетной проектной деятельности", - отметили в МИД.

Укрепление роли ОБСЕ

В МИД подчеркнули, что Россия выступает за укрепление роли и авторитета ОБСЕ, повышение ее востребованности в международных делах. В Москве убеждены, что долгосрочной целью стран-участниц Организации должно оставаться построение сообщества равной и неделимой безопасности в соответствии с решением саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году. "Что касается современного этапа, то его главная задача должна заключаться в восстановлении доверия между государствами и недопущении ложного восприятия намерений друг друга", - подчеркнули в министерстве, заверив, что Россия к такому диалогу готова.

На встрече в Мауэрбахе также планируется обсудить тему гармонизации интеграционных процессов на западе и востоке Евразии. "ОБСЕ является подходящим форумом для продвижения концепции "интеграции интеграций", которая способна стать экономическим фундаментом будущего сообщества безопасности", - отметили в МИД, напомнив, что дискуссия в Организации на этот счет уже идет.

Декабрьский СМИД

В дипведомстве отметили, что российская сторона готова к конструктивной работе по подготовке СМИД ОБСЕ в Вене 7-8 декабря. "Заинтересованы в том, чтобы он не стал заложником конъюнктурных политических запросов отдельных стран, - заявили в министерстве. - Рассчитываем, что в Мауэрбахе удастся обсудить контуры его повестки дня и пакета документов".

При этом к числу его приоритетных тем в Москве относят "вопросы борьбы с терроризмом и другими угрозами, гармонизации интеграционных процессов, защиты традиционных ценностей, включая противодействие опасным тенденциям христиано- и исламофобии".