Лавров обсудит с Могерини в Брюсселе развитие диалога России и Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проведут во вторник в Брюсселе переговоры, на которых обсудят перспективы сотрудничества России и Евросоюза, а также международную проблематику.

В столицу Бельгии министр прибудет из австрийского Мауэрбаха, где примет участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ. В Брюсселе Лавров проведет два дня, в среду он также встретится с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом. По линии НАТО никаких контактов 11-12 июля не запланировано.

Предыдущая встреча Лаврова с главой европейской дипломатии состоялась в Москве 24 апреля. Тогда стороны рассмотрели состояние отраслевого взаимодействия России и Евросоюза, включая энергетику, высказали намерение активизировать политический диалог, обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. "В ходе беседы будут рассмотрены некоторые аспекты двусторонних отношений в контексте достигнутых в апреле договоренностей об активизации диалога по темам, представляющим взаимный интерес, а также актуальные вопросы международной повестки дня", - сообщили ранее в МИД РФ.

Санкции как главный раздражитель

В дипведомстве отметили, что отношения России и ЕС переживают сложный период, в частности из-за введенных Евросоюзом антироссийских санкций. "Основным раздражителем остаются санкции, не идущие на пользу ни одной из сторон. Евросоюз, в очередной раз продлив антироссийские секторальные санкции, а также пакет ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя, упустил шанс выйти из порочного санкционного круга, отравляющего атмосферу российско-еэсовских отношений", - подчеркнули в министерстве. В МИД напомнили, что по-прежнему остаются замороженными многие важные сферы сотрудничества.

При этом в Москве подчеркивают абсурдность попыток увязать отмену ограничительных мер с реализацией минских соглашений. "В контактах с европейскими партнерами указываем на абсурдность увязки санкций в отношении России с выполнением минских договоренностей, которая лишь способствует тому, что Киев откровенно саботирует выполнение своих обязательств", - отметили в дипведомстве.

Позиция Москвы в отношении введенных в одностороннем порядке мер остается неизменной. "Никаких обсуждений условий их отмены мы вести не намерены. Первым отказаться от них должен тот, кто все это инициировал, то есть ЕС", - заявили в МИД.

Тенденции в торговле

Несмотря на то, что отношения РФ и ЕС "переживают не лучшие времена", стороны остаются крупнейшими торговыми партнерами, отметили в МИД. "На долю Евросоюза приходится 45% внешнеторгового оборота России. Россия в свою очередь является четвертым по значимости торговым контрагентом ЕС", - указали в дипведомстве.

При этом в Москве констатируют, что "на фоне понижения цен на энергоносители, общего замедления темпов роста мировой торговли и принятых ограничительных мер" за последние три года торговый оборот РФ и ЕС сократился с рекордных $417,7 млрд в 2013 году до $200,4 млрд в прошлом году. Однако, продолжили в МИД, эта негативная тенденция постепенно начинает выправляться: в январе-апреле текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Впрочем, для достижения докризисных показателей еще многое предстоит сделать", - отметили в министерстве.

Общие интересы

Российская сторона убеждена, что в условиях повышенной международной напряженности и непредсказуемости "альтернативы поддержанию многоплановых российско-еэсовских контактов нет". В дипведомстве отмечают и приветствуют тенденцию на растущую заинтересованность ЕС в диалоге с Россией. "Одним из приоритетов является налаживание и поддержание контактов в сфере безопасности, в первую очередь в вопросах противодействия международному терроризму, нелегальному обороту наркотиков и нелегальной миграции, а также оргпреступности", - указали в МИД.

"Линия России остается неизменной - мы готовы выстраивать взаимовыгодные отношения с ЕС и его странами-членами на основе равноправия, уважения национальных интересов и объективной взаимозависимости экономик, обусловленной территориальной близостью и взаимодополняемостью. И готовы идти по этому пути настолько далеко, насколько к этому будет готов Брюссель", - подчеркнули в дипведомстве.

Вывести отношения России и ЕС из кризиса помогло бы продвижение по пути формирования общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, убеждены в МИД. "Экономической основой этого долгосрочного проекта мы видим развитие взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом", - отметили в дипведомстве. Совместная работа этих двух интеграционных объединений "способствовала бы становлению широкой зоны стабильности и мира на пространстве Евразии", подчеркнули в министерстве.

Молчание ЕС

Внешнеполитическая служба ЕС, которую возглавляет Могерини, не дала сколько-нибудь содержательных комментариев по предстоящим переговорам. Как заявила в понедельник на пресс-конференции представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, Могерини намерена обсудить с Лавровым 11 июля вопросы внешней политики, а также двусторонние отношения между Брюсселем и Москвой.

"Да, я могу подтвердить, что завтра во второй половине дня верховный представитель встретится с министром Лавровым, - сказала она. - Вопросы внешней политики и двусторонняя повестка будут обсуждаться".

Представитель внешнеполитической службы подчеркнула, что предстоящая встреча пройдет в рамках продолжающихся контактов ЕС с властями РФ по обсуждению международных вопросов, а также тем, представляющих общий интерес. "В настоящее время мы финализируем повестку дня встречи", - добавила Косьянчич.