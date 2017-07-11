Комитет Думы поддержал поправки об отказе от гражданства Украины при получении паспорта РФ

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник поддержал поправки о заявительном порядке отказа от гражданства Украины. Авторы документа предлагают отказаться от соответствующей справки, необходимой сейчас для получения паспорта РФ и вида на жительство в России.
Инициатором соответствующих изменений в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ выступили представители всех думских фракций.
Как пояснил глава комитета Павел Крашенинников, для получения гражданства РФ необходимо отказаться от гражданства другого государства с предоставлением подтверждающей справки из компетентных национальных органов. В случае с гражданами Украины, которые хотят получить гражданство или вид на жительство в РФ, по его словам, "получить такую справку практически невозможно".
Поэтому, уточнил глава комитета, предусматривается оформление отказа от гражданства Украины в заявительном порядке. "Предлагается следующая схема: граждане пишут бумагу, в которой они указывают, что отказываются от гражданства Украины, этот документ заверяется нотариально. Одна копия остается в миграционной службе РФ, другая нотариальная копия отправляется на Украину. Этот документ будет заменять ту справку, которую нужно было получать с Украины", - пояснил Крашенинников.
Он добавил, что поправки предлагается внести в законопроект о присяге при получении гражданства РФ и его отзыве у осужденных за терроризм, второе чтение запланировано на 12 июля.