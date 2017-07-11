Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет Думы поддержал поправки об отказе от гражданства Украины при получении паспорта РФ

Политика
11 июля, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Второе чтение по законопроекту запланировано на 12 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник поддержал поправки о заявительном порядке отказа от гражданства Украины. Авторы документа предлагают отказаться от соответствующей справки, необходимой сейчас для получения паспорта РФ и вида на жительство в России.

Инициатором соответствующих изменений в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ выступили представители всех думских фракций.

Смотрите также

В Госдуме подготовлены поправки об отказе от гражданства Украины при получении паспорта РФ

Депутат Госдумы: с 2014 года в Россию с Украины уехало более 1 млн человек

Гражданином Украины можно стать за $100 тысяч

Порошенко внес в Раду законопроект о запрете двойного гражданства

Как пояснил глава комитета Павел Крашенинников, для получения гражданства РФ необходимо отказаться от гражданства другого государства с предоставлением подтверждающей справки из компетентных национальных органов. В случае с гражданами Украины, которые хотят получить гражданство или вид на жительство в РФ, по его словам, "получить такую справку практически невозможно".

Поэтому, уточнил глава комитета, предусматривается оформление отказа от гражданства Украины в заявительном порядке. "Предлагается следующая схема: граждане пишут бумагу, в которой они указывают, что отказываются от гражданства Украины, этот документ заверяется нотариально. Одна копия остается в миграционной службе РФ, другая нотариальная копия отправляется на Украину. Этот документ будет заменять ту справку, которую нужно было получать с Украины", - пояснил Крашенинников.

Он добавил, что поправки предлагается внести в законопроект о присяге при получении гражданства РФ и его отзыве у осужденных за терроризм, второе чтение запланировано на 12 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Пропавшие в лесу в Курганской области дети нашлись
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
5
Ученые открыли на Камчатке новый минерал
6
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
7
Лукашенко: Белоруссии надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене
Темы дня
Реклама