Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании во вторник утвердили текст обращения к президенту России Владимиру Путину по поводу продления договора о разграничении полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана.

"Группа депутатов подготовила неплохой текст, выразили отношение к институту президентства. Главное, мы просим, чтобы была создана комиссия по правовым вопросам. Главное, найти конструктивные правовые решения. Договор свою роль играл и играет, прошу подготовить этот документ и отправить", - сказал в ходе заседания председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Вопрос о продлении договора между органами госвласти РФ и Татарстана попросил включить в повестку дня заседания Госсовета депутат Николай Рыбушкин. По его словам, необходимо создать комиссию по правовым вопросам по данному договору.

"Заключение договора о разграничении полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана создало политико-правовые предпосылки для развития Татарстана. Прекращение действия договора влечет за собой целый ряд правовых последствий. Срок истекает, по-моему, 11 августа. Мы попадаем в такой правовой вакуум, что нам необходимо будет вносить изменения в целый ряд законодательных актов как республики Татарстан, так и РФ, которые были приняты по исполнению этого договора", - сказал депутат Госсовета Николай Рыбушкин в ходе заседания.

"Нам придется вносить изменения в действующую Конституцию. Я считаю, что это ненормально, договор должен быть в той или иной форме, чтобы не допустить правового провала", - добавил он.

Как считает депутат Госсовета Разиль Валеев, этот договор нужен не только Татарстану, но и России. "Значение документа огромно в жизни Татарстана. Такой договор, в целом, нужен не только Татарстану, но и России", - пояснил он.

Депутаты Госсовета попросили в своем обращении к Путину сохранить наименование "президент" для должности главы республики. "Просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам", - зачитал Рыбушкин текст обращения.

Договор о полномочиях

Договор "О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан" был подписан 26 июня 2007 года президентами России и Татарстана Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым сроком на 10 лет. Его срок истекает 24 июля 2017 года.

В ходе III съезда народов Татарстана, который прошел 22 апреля, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев отметил, что договор может быть продлен без каких-либо изменений.

Тогда же делегаты III съезда народов Татарстана попросили сохранить для главы республики наименование "президент".

В договоре в числе прочего указано, что Татарстан в пределах своих полномочий осуществляет международные и внешнеэкономические связи с субъектами и административно-территориальными образованиями иностранных государств, участвует в деятельности специально созданных для этих целей органов международных организаций, а также заключает соглашения об осуществлении международных, внешнеэкономических связей по согласованию с МИД России.