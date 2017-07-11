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В КПРФ сочли пиаром письмо из Бурятии за отстранение Мархаева от руководства отделением

Политика
11 июля, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В комитете регионального отделения отрицают какой-либо раскол внутри отделения и расценивают происходящее как провокацию

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центральный комитет КПРФ не намерен реагировать на письмо группы бывших и действующих членов партии, требующих отстранить от руководства бурятским региональным отделением Вячеслава Мархаева, и расценивает это обращение как пиар-акцию "заезжих" политтехнологов. Об этом сообщил во вторник ТАСС секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Ранее стало известно, что группа коммунистов из Бурятии написала письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой отстранить Мархаева, баллотирующегося на пост главы республики, от руководства бурятским региональным отделением партии. Среди подписантов есть как действующие члены КПРФ, так и вышедшие и исключенные из партии в разные годы по разным причинам - всего девять человек. В своем обращении они выражают опасение, что авторитет КПРФ в регионе может упасть, и выступают за отстранение Мархаева от должности первого секретаря комитета регионального отделения партии.

В комитете регионального отделения отрицают какой-либо раскол внутри отделения и расценивают происходящее как провокацию.

"Это обычная пиар-технология для демонстрации якобы раскола <…> Центральный комитет реагировать на это вообще не будет", - сказал Обухов. Он отметил, что письмо является "обычной пиар-акцией оппонентов". "Ничего нового здесь нет, этим промышляет заезжая команда политтехнологов давно", - добавил секретарь ЦК.

Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Своих кандидатов для участия в выборах выдвинули региональные отделения шести партий: "Единая Россия" - временно исполняющего обязанности главы республики Алексея Цыденова, ЛДПР - Сергея Дороша, "Коммунисты России" - Батодалая Багдаева, КПРФ - Вячеслава Мархаева, Российская партия пенсионеров за справедливость - Игоря Пронькинова, Партия родителей будущего - Юрия Базаржапова.

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