Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ введение Киевом регистрации для россиян назвали шагом в неверном направлении

Политика
11 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Замглавы ведомства Григорий Карасин отметил, что российская стороны внимательно изучает нововведения украинских властей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Введение Киевом предварительной регистрации для россиян является шагом в неверном направлении. Об этом заявил во вторник ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать".

"У нас складывается впечатление, что эти шаги могут повести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению наших отношений, - указал Карасин. - Это было бы прискорбно".

В понедельник, 10 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что с 1 января 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы будет введен биометрический контроль. По его словам, в первую очередь это будет касаться граждан России. Он уточнил, что въезд россиян в страну будет осуществляться с обязательным снятием отпечатков пальцев. Он также проинформировал, что еще перед поездкой жителям России придется проходить процедуру предварительной регистрации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама