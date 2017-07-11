В МИД РФ введение Киевом регистрации для россиян назвали шагом в неверном направлении

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Введение Киевом предварительной регистрации для россиян является шагом в неверном направлении. Об этом заявил во вторник ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать".
"У нас складывается впечатление, что эти шаги могут повести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению наших отношений, - указал Карасин. - Это было бы прискорбно".
В понедельник, 10 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что с 1 января 2018 года для всех иностранцев при пересечении границы будет введен биометрический контроль. По его словам, в первую очередь это будет касаться граждан России. Он уточнил, что въезд россиян в страну будет осуществляться с обязательным снятием отпечатков пальцев. Он также проинформировал, что еще перед поездкой жителям России придется проходить процедуру предварительной регистрации.