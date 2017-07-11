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В руководство комитета по борьбе с терроризмом ПА ОБСЕ вошли представители РФ и США

Политика
11 июля, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Председателем комитета станет представитель Греции

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Представители России и США займут должности заместителей председателя комитета по противодействию терроризму, созданного в Минске в ходе летней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщил во вторник журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, назвав этот факт "примечательным".

"На ПА ОБСЕ был создан специальный комитет по противодействию терроризму. Уже принято решение о руководстве этого комитета. Председателем его будет представитель Греции, у него будет четыре заместителя, в том числе одним из них будет (депутат Госдумы) Николай Дмитриевич Ковалев", - отметил Мельников.

"Примечательно то, что это первый случай, когда в официальной структуре, в которой будут заниматься вопросами противодействия терроризму, вместе будут работать представитель России и представитель США", - сказал первый вице-спикер, уточнив, что США будет представлять господин Ричард Хадсон.

Депутат Госдумы пяти созывов, ранее возглавлявший ФСБ России, Николай Ковалев на протяжении многих лет работал на площадке ПА ОБСЕ, возглавлял делегацию РФ. Он также занимает пост спецпредставителя ПА ОБСЕ по противодействию терроризму.

Летняя сессия ПА ОБСЕ проходила в Минске с 5 по 9 июля под лозунгом "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

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Персоны
Мельников, Иван Иванович Ковалев, Николай Дмитриевич
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