Лавров: Россия предлагает партнерам сверить военные карты в Европе

МАУЭРБАХ /Австрия/, 11 июля. /ТАСС/. Россия предлагает партнерам сверить военные карты в Европе. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ.

"Предлагаем в качестве первого шага сесть и посмотреть с участием военных, с картами на столах, у кого сколько есть сил и средств в Европе, какие военные доктрины у каждой из наших стран разработаны, и как они применяются", - сказал глава российского дипведомства.

Кроме того, Лавров заявил, что ОБСЕ все еще подвержена инерции ряда партнеров узурпировать некоторые решения в сфере безопасности.

"Пока все-таки довлеет вот эта инерция, которая началась три года назад в связи с известными событиями, и которая отражает стремление тех членов ОБСЕ, которые входят в Североатлантический альянс, узурпировать ключевые решения в сфере безопасности", - сказал глава российского дипведомства.