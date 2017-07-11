Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия предлагает партнерам сверить военные карты в Европе

Политика
11 июля, 14:10 дата обновления: 11 июля, 14:17 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МАУЭРБАХ /Австрия/, 11 июля. /ТАСС/. Россия предлагает партнерам сверить военные карты в Европе. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ.

"Предлагаем в качестве первого шага сесть и посмотреть с участием военных, с картами на столах, у кого сколько есть сил и средств в Европе, какие военные доктрины у каждой из наших стран разработаны, и как они применяются", - сказал глава российского дипведомства.

Кроме того, Лавров заявил, что ОБСЕ все еще подвержена инерции ряда партнеров узурпировать некоторые решения в сфере безопасности.

"Пока все-таки довлеет вот эта инерция, которая началась три года назад в связи с известными событиями, и которая отражает стремление тех членов ОБСЕ, которые входят в Североатлантический альянс, узурпировать ключевые решения в сфере безопасности", - сказал глава российского дипведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной
Темы дня
Реклама