Лавров: РФ сожалеет, что Запад не поддержал кандидатуру из Белоруссии в ОБСЕ

МАУЭРБАХ /Австрия/, 11 июля. /ТАСС/. Россия сожалеет, что некоторые западные партнеры не хотят поддержать очень сильную кандидатуру из Белоруссии на пост в руководстве ОБСЕ. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ.

"По вопросам, которые сейчас всех очень волнуют, связанных с назначением генерального секретаря и руководителей бюро по демократии и правам человека, специального представителя по СМИ, верховного комиссара по национальным меньшинствам, - идет переговорный процесс, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. - Сожалеем, что ряд наших западных партнеров категорически не хочет обеспечить сбалансированный характер руководящего звена организации, и, в частности, не поддержал очень сильную кандидатуру, которую Белоруссия выдвинула, их представитель в Вене - госпожа [Елена] Купчина. Убеждены, она сильный кандидат на любую из этих должностей".

Лавров также подчеркнул, что сохранение "вакуума" на этих должностях "не способствует эффективным шагам ОБСЕ". "Но дискриминация стран, которые находятся к востоку от Вены, это, прежде всего, страны СНГ, при назначении на руководящие посты - это явление, которое надо изживать, в частных разговорах подавляющее большинство моих коллег с этим соглашаются", - заключил министр.