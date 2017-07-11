Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Беседовавшая с сыном Трампа адвокат заявила, что не работала на власти РФ

Политика
11 июля, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Наталья Весельницкая также сказала, что у нее никогда не было дискредитирующей или конфиденциальной информации о Хиллари Клинтон

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая прошлым летом провела встречу с сыном президента США Дональдом Трампом - младшим и якобы обещала ему компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон, опровергла версию о том, что она работала на власти России. Весельницкая также заявила, что у нее не было никакого компромата на Хиллари Клинтон. Об этом адвокат сообщила в опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC.

Смотрите также

NYT: сын Трампа знал, что обещанный ему компромат на Клинтон якобы предоставила РФ

Сын Трампа заявил, что считает допустимыми попытки получить компромат на оппонентов

В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младший

Сын Трампа готов рассказать сенаторам США о встрече с юристом из РФ

На вопрос журналиста о том, работала ли она когда-либо на российские власти и связана ли она с российским правительством, Весельницкая ответила: "Нет". Она также сказала: "Я никогда не имела какой-нибудь дискредитирующей или конфиденциальной информации о Хиллари Клинтон. Я никогда не стремилась обладать таковой".

При этом Весельницкая не исключила, что представители предвыборной команды Трампа хотели получить компрометирующие материалы на его соперницу Клинтон и, возможно, именно это стремление могло внушить им мысль, что российский адвокат имеет такой компромат. "Вполне возможно, что они очень хотели такую информацию, - заявила Весельницкая. - Они желали ее так сильно, что могли услышать только ту мысль, которую хотели [услышать]".

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней компромат на Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
4
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
5
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
6
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Реклама