Беседовавшая с сыном Трампа адвокат заявила, что не работала на власти РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский адвокат Наталья Весельницкая, которая прошлым летом провела встречу с сыном президента США Дональдом Трампом - младшим и якобы обещала ему компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон, опровергла версию о том, что она работала на власти России. Весельницкая также заявила, что у нее не было никакого компромата на Хиллари Клинтон. Об этом адвокат сообщила в опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC.

На вопрос журналиста о том, работала ли она когда-либо на российские власти и связана ли она с российским правительством, Весельницкая ответила: "Нет". Она также сказала: "Я никогда не имела какой-нибудь дискредитирующей или конфиденциальной информации о Хиллари Клинтон. Я никогда не стремилась обладать таковой".

При этом Весельницкая не исключила, что представители предвыборной команды Трампа хотели получить компрометирующие материалы на его соперницу Клинтон и, возможно, именно это стремление могло внушить им мысль, что российский адвокат имеет такой компромат. "Вполне возможно, что они очень хотели такую информацию, - заявила Весельницкая. - Они желали ее так сильно, что могли услышать только ту мысль, которую хотели [услышать]".

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней компромат на Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.