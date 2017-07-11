В Госдуме решили создать рабочую группу по восстановлению отношений с Грузией

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Неформальная рабочая группа по восстановлению российско-грузинских отношений будет создана в Госдуме. Об этом во вторник сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам переговоров с представителями парламента Грузии.

"Решили создать неформальную группу. Пока к официальной группе парламент Грузии не готов", - сказал Калашников. Он также пояснил ТАСС, что в состав группы, в частности, с российской стороны войдут члены профильного комитета.

"Будем встречаться примерно раз месяц, у нас и у них. На повестке дня продвижение важнейших вопросов упрощения визового режима, а также восстановления дипломатических отношений", - сказал Калашников. Эти же вопросы, по его словам, затрагивались и в рамках переговоров в Госдуме. "Все застыло [в развитии этих вопросов], парламентская группа могла бы помочь", - отметил глава комитета.

"Мы должны с чего-то начать", - заявил, в свою очередь, председатель парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия. По его словам, главной целью визита является возобновление российско-грузинского диалога.

Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС в профильном комитете Госдумы, этот визит грузинских парламентариев стал первым за последние 10 лет. В состав делегации входят глава фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия, член этой фракции Ада Маршания и заместитель председателя комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Нато Чхеидзе.